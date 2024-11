Spagna, a Madrid apre i battenti il nuovo Consolato italiano

Leggi su Ildenaro.it

Inè stato istituito ilgeneralediil 6 Novembre 2024, nel quadro dell’azione della Farnesina volta a rafforzare la rete diplomatico-consolare. Questa nuova sede delle attività consolari “eserciterà la propria giurisdizione su circa 124000 connazionali residenti, che crescono a un ritmo di circa 1.000 unità al mese, coronando un periodo di grande accelerazione dei rapporti tra le cittadinanze italiana e spagnola dal punto di vista sociale, culturale, economico e scientifico”, si legge in una nota. Su impulso del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, ha inaugurato illo scorso 31 ottobre. “Con l’apertura delGenerale acontinuiamo a potenziare la presenza di Ambasciate e Consolati italiani nel mondo, per essere sempre più vicini ai nostri connazionali all’estero e fornire loro servizi più efficienti”, ha commentato il ministro, ricordando che la comunità italiana nella capitale spagnola è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, così come il flusso di turisti, per i quali la nuova sede “diventerà un punto di riferimento sul quale potranno sempre contare”.