Sole a catinelle | tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2013 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. È la terza pellicola che ha come protagonista il comico pugliese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaChecco Zalone è un trentaseienne emigrato da un trentennio al nord Italia dal meridione, che lavora come cameriere in un hotel di grande lusso sul Canal Grande a Venezia e ha una passione per l’alta finanza; vive a Padova, è sposato con l’operaia siciliana Daniela Parisi e ha un figlio, Nicolò, ragazzino di 10 anni intelligente e studioso. Nel 2013, proprio nel giorno in cui la moglie perde il lavoro a causa della chiusura della fabbrica per via della grande recessione, Checco decide di licenziarsi dal suo impiego perché lo reputa poco stimolante e sottopagato e di mettersi alla ricerca di un’occupazione più redditizia, e finisce per trovare impiego come venditore porta a porta presso la Fata Gaia, azienda che produce aspirapolveri.