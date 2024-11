Sport.quotidiano.net - Serie A2. Vigevano-Orzinuovi. Coach Pansa cerca il bis dopo la bufera. Dimissioni archiviate

Laè superata. E per riuscirci la Elachemha strappato una grande vittoria domenica contro Cantù. Solo qualche giorno prima,lo scivolone a Verona,Lorenzo(nella foto) aveva rimesso il suo mandato nelle mani del presidente Spaccasassi che lo aveva rimandato al mittente. "Non è stato per la partita in sé – spiega ilalla sua seconda stagione in Lomellina – ma per qualcosa che è accaduto nel gruppo-squadra e che ora si è sistemata". A vederlo sono stati gli oltre duemila del palaElachem che hanno potuto apprezzare la migliore versione dell’anno contro una squadra di livello come quella canturina, già sgambettata lo scorso anno proprio in un passaggio-chiave della stagione. Ma tutto questo è alle spalle. Questa sera alle 20.30 i ducali incroceranno, reduce da una sconfitta a Forlì maturata soloun overtime con una prova super di Devoe e Williams.