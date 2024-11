Ilgiorno.it - Sempre in cerca di persone ricche di talento

Si è svolta ieri la terza edizione dell’evento che punta a creare un ponte tra mondo accademico e lavorativo, offrendo l’opportunità d’incontrareche sono riuscite a fare del loroun lavoro, e di conoscere più da vicino l’azienda esplorando le possibilità di carriera in Sea Vision, leader mondiale nelle soluzioni di visione artificiale per l’industria farmaceutica. “Talent vision“ è un format in cui alcuni ospiti raccontano di persona le loro storie di successo, condividendo la stessa vision riguardo al tema del. Donne e uomini legati al territorio di Pavia, che hanno valorizzato attitudini e inclinazioni. Gli ospiti di quest’anno sono stati due personaggi nati e cresciuti a Pavia: l’attrice e stand-up comedian Laura Formenti e lo scrittore, attore e performer Filippo Capobianco.