Sciopero del personale scolastico | quanto costa aderire e quanto risparmia lo Stato?

Con l’avvio del cosiddetto “autunno caldo”, fatto di manifestazioni e protesta contro le misure previste nella prossima Legge di Bilancio, i sindacati si accingono a proclamare vari momenti diper il. Tra le sigle più attive la FLC CGIL, la UIL, l’USB PI, FISI, CUB SUR, CIB UNICOBAS e UNICOBAS Scuola e Università. Docenti eATA si chiedono però quale sia il costo effettivo in termini di trattenute sullo stipendio per un’intera giornata di. Vediamo nel dettaglio le cifre e le variabili che determinano la trattenuta, in base al ruolo ricoperto e alla classe stipendiale appartenente. Calcolo della trattenuta dei docenti e delATA per l’adesione alloLa trattenuta per chi partecipa ad unovaria in base alla classe stipendiale, al ruolo svolto e all’aliquota Irpef applicata.