Gaeta.it - Roberta Bruzzone debutta come conduttrice di “Nella mente di Narciso” su Rai Play

Facebook WhatsAppTwitter, nota psicologa e criminologa, si prepara a esordirenel nuovo formato “di“, in partenza il 26 novembre 2024 su Rai. Questo programma promette di esplorare i complessi tratti del narcisismo patologico, facendo luce su una tematica sempre più attuale. In questo articolo, vedremo in dettaglio cosa aspettarsi da questo nuovo show elasi stia già guadagnando l’attenzione del pubblico.Un programma originale e incisivo su Raidi” rappresenta perun’importante opportunità di esprimere le proprie competenze in un contesto diverso da quello tradizionale. Con una carriera già consacrata dal grande seguito online, lasi appresta a guidare un programma che si distingue per la sua impronta educativa e di sensibilizzazione.