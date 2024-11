Dilei.it - Re Carlo perde di nuovo Camilla. La Regina salta la première del Gladiatore II

Reè costretto a rinunciare di. Laconsorte è tornata al lavoro martedì 12 novembre, malalondinese delII per motivi di salute.Rein difficoltà,dà forfait alla prima delIIpreoccupa, il Palazzo minimizza ma è evidente che laconsorte ancora non sta bene, tanto che la decisione di non presenziare alla prima del film evento, IlII, perché non si è ripresa dall’infezione del torace che l’ha colpita la scorsa settimana, appena tornata dal viaggio di Stato in Australia e Samoa.Resi è quindi trovato in grande difficoltà, non potendo contare sulla moglie che è tornata al lavoro ma a regime ridotto, seguendo il consiglio dei medici.ha dimostrato grande forza nei mesi scorsi.