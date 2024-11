Oasport.it - Pattinaggio artistico: Grassl adesso vuole la finale del Grand Prix. L’azzurro ci prova al Finlandia Trophy

Si prospetta un weekend particolarmente importante per l’Italia del. In occasione del, quinta tappa del circuito ISU2024-2025, Danielproverà infatti a staccare il pass per le finali di Grenoble. Un obiettivo che sembrava di secondo piano prima nel debutto nella rassegna itinerante, ma diventato molto più concreto dopo la davvero notevole seconda posizione strappata sul ghiaccio di Tokyo in occasione dell’NHK.La gara nipponica ci ha consegnato un Daniel per certi versi rinato. L’atleta, dall’estate 2023 in forza al team guidato da Edoardo De Bernardis a Torino, oltre a sfoggiare una condizione fisica estremamente positiva, ha anche fatto emergere delle sfaccettature del suo carattere che non avevamo ancora avuto il piacere di conoscere.