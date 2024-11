Muore in ospedale a 68 anni in provincia di Latina; la famiglia denuncia la struttura sanitaria Aperta un’inchiesta per il presunto caso di malasanità

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomo di 68, residente a Minturno, è deceduto presso l’Dono Svizzero di Formia, scatenando la reazione dei suoi familiari, che hanno sportocontro i presunti responsabili del nosocomio. La Procura della Repubblica di Cassino ha immediatamente preso in carico il, disponendo il sequestro della salma per poter eseguire un’autopsia che faccia luce sulle cause del decesso.Dolori Addominali e Due Visite inSecondo le prime informazioni trapelate, l’uomo aveva accusato forti dolori addominali la scorsa domenica e si era recato al pronto soccorso dell’Dono Svizzero per ricevere assistenza medica. Dopo i primi accertamenti medici, l’uomo era stato dimesso, ma una volta tornato a casa, i dolori si sono ripresentati con la stessa intensità. Il sessantottenne è stato così costretto a tornare al pronto soccorso nelle prime ore di lunedì, ma dopo poche ore è deceduto, lasciando sconcerto e domande senza risposta.