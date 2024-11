Agi.it - Meloni alla Cop 29: "Serve un approccio pragmatico e non ideologico"

Leggi su Agi.it

AGI - "Come per ogni altra Cop, sta a noi determinarne il successo o il fallimento e sappiamo che potremmo non beneficiare personalmente dei risultati dei nostri sforzi, ma non è questo l'importante". Giorgiachiude il suo interventoCop29 a Baku tornando a spiegare che il suo punto di vista è quello di "una madre che, come tale, non vede soddisfazione maggiore se non nel lavorare per politiche che rendano possibile a mia figlia esua generazione di vivere in un mondo migliore". La presidente del Consiglio chiude allora citando William James, psicologo e 'padre' del pragmatismo in filosofia, quando dice 'agisci come se tu potessi fare la differenza, perché la fà. Una citazione che riveste la posizione espressa nel 'cuore' dell'intervento nel corso del qualerileva tra l'altro che "è una priorità che la decarbonizzazione consideri il nostro modello produttivo e la sostenibilità del nostro sistema sociale", perché "dobbiamo proteggere la natura e l'uomo" ma "untroppoe non pragamatico rischia di portarci fuori strada".