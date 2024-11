Quotidiano.net - Manganellate al primario: "Non siamo sicuri in corsia". Arrestato l’aggressore

Prima le urla dentro il pronto soccorso: "Non la devi dimettere". Poi l’esito inimmaginabile:contro ildel reparto. Le aggressioni ai sanitari negli ospedali italiani continuano a ritmo sfrenato. L’ultima a Lamezia Terme. Quella di lunedì sera contro Rosarino Procopio, responsabile facente funzioni del reparto tradizionalmente più duro, si distingue non solo per la dinamica particolarmente violenta, ma anche per il rapido arresto, per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, delLuca Sacco: già noto alle forze dell’ordine e contrario, nel caso specifico, alle dimissioni di una familiare dal reparto di Osservazione breve intensiva. La misura restrittiva applicata è l’effetto del Dl 1 ottobre 2024 n. 137 che – all’articolo 382 bis del codice penale – estende l’opzione dell’arresto in flagranza differita per delitti non colposi commessi nei confronti dei professionisti sanitari, sociosanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.