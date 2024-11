Oasport.it - LIVE Stoccarda-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: 18-25, ottimo impatto di Antropova e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-8 Errore in attacco di Gomez.8-7 Diagonale vincente di Knollema.7-7 Aceee di Bajema!7-6 Ennesima sette di Baijens.7-5 Palleres stringe la diagonale.6-5colpisce male la palla, per fortuna il punto è di.6-4 Muro di Veltman su.5-4 Pipe di Rivers,passa in vantaggio.4-4 Ace di Rivers.3-4 Palleres torna a farsi vedere in attacco.2-4 In rete il servizio di Morrissette.2-3 Rivers continua a caricarsi la squadra sulle spalle.1-3 Ancora, questa volta in pallonetto.1-2mette giù una palla a filo rete.1-1 Mani-out di Knollema da posto due.0-1 Si riparte con una sassata di.19:30 Primo set eccellente di, che ha avuto il merito di giocare in maniera molto ordinata.