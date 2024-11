Biccy.it - Lady Gaga ringrazia per le nomination ai Grammy per Die With A Smile (ma Disease crolla in classifica)

Leggi su Biccy.it

in questo momento sta vivendo un successo con Diee un insuccesso con.Il singolo inciso con Bruno Mars questa settimana è rimasto stabile alla posizione #2 dellaBillboard dei singoli più venduti e ha ottenuto pure dueai prossimiAwards., invece, in soli sette giorni èto dalla posizione #27 alla posizione #58. E la risalita, almeno al momento, sembrerebbe impossibile.felice per lericevute aiDila cantante non ha scritto nulla, di Die, invece, hato pubblicamente per il successo e per le duericevute. Unal’ha ricevuta nella categoria canzone dell’anno, l’altra in quella che premia la miglior canzone pop registrata da un duo. “Sono così grata per queste 2AI!” – ha scrittosu Instagram – “Grazie ai nostri fantastici fan siamo così fortunati ad essere stati nominati per la canzone dell’anno e per la migliore registrazione di un duo pop per Die!!“.