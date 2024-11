Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà fa gol. Panathlon in campo al Mef per lo sport giovanile

IlClub Modena e il Modena Calcio tornano al Museo Ferrari di Modena, per una serata diventata un appuntamento molto atteso e gradito, come ha sottolineato la presidente Maria Carafoli nel suo intervento in apertura. Un’amicizia e una stima reciproca sottolineata anche dal presidente del Modena Carlo Carlo Rivetti, che ha parlato dell’inizio di stagione, del nuovo allenatore Paolo Mandelli, ma anche del nuovo centroivo, delle vittorie del settore, e degli obiettivi a lungo termine della sua presidenza, prima di dare la parola a Romano Sghedoni, suo predecessore alla guida del Modena, di cui oggi è presidente onorario. Nell’intervento dell’assessore allodel Comune di Modena Andrea Bortolamasi, il richiamo alla, l’altra grande protagonista della serata, con quattro progetti sostenuti dalin questa ultima parte dell’anno a favore delloe a quello dedicato ai disabili: borse di studioive per frequentare i corsi di avviamento alle arti marziali per i giovani atleti della Panaro Modena, per cui ilsostiene anche l’attività di due giovani atleti impegnati nel percorso agonistico; le borse di studio ai diplomati con merito al Liceo Scientifico Indirizzoivo Tassoni di Modena e il progetto ’Non mollare mai 2.