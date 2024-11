Superguidatv.it - John Krasinski è l’uomo più sexy del mondo per People Magazine

Il celebreha incoronato, 45 anni, comepiùdel. Attore, regista, produttore e sceneggiatore,si è guadagnato questo titolo grazie non solo al suo aspetto, ma anche alla sua personalità unica. Descritto dalla rivista come “intelligente, divertente e sempre portatore di buone notizie”,ha conquistato il cuore del pubblico internazionale., dalla Commedia al thriller: una carriera versatileha dimostrato il suo talento in una vasta gamma di ruoli, passando dalla commedia alla regia di thriller intensi. A Quiet Place, uno dei suoi progetti più celebri, è stato un successo sia di critica che di pubblico, rafforzando la sua reputazione non solo come attore, ma anche come regista di talento.Questa carriera poliedrica, unita a un carisma innegabile e a uno stile alla mano, ha fatto sì chediventasse una figura amata a livello mondiale.