Italia Under 21 Kayode | So giocare in più ruoli possiamo fare bene

“Con la Fiorentina in questi primi tre mesi abbiamo fatto tantissimo a livello personale e di squadra. Abbiamo iniziato con il piede giusto, siamo secondi in classifica, ma dobbiamo continuare ad andare forte. Sono convinto che potremo. Sarà bellocontro la Francia, siamo un grandissimo gruppo. Le idee di gioco sono diverse in Europa ed è sempre difficile affrontare le squadre, perché hanno voglia di dimostrare tanto. Non bisogna mai dare per scontata nessuna partita”. A dirlo è il difensore della Fiorentina e della Nazionale21, Michael, in conferenza stampa in vista della prossima amichevole contro la Francia. “Nella difesa a quattro mi trovo, posso adattarmi giocando a destra e a sinistra. La concorrenza interna la vivo benissimo, uno vale l’altro in Nazionale.