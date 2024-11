Linkiesta.it - Insetti e fiori, e la nuova vita del vino in Toscana

Leggi su Linkiesta.it

Passando per le bellissime colline del Chianti, nel cuore dellaenologica, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi nel paesino di Greve, arroccato in cima a una collina. Qui è tappa obbligatoria rifocillarsi dal mitico Dario Cecchini con il suo menu a base di “ciccia” di ogni tipo e dimensione, ma non prima di aver passato qualche tempo all’enoteca Baldi per un aperitivo a base di specialità locali con una vasta scelta di bottiglie per tutti i gusti e tutte le tasche. Ed è proprio in questo contesto – una cittadina che può essere turistica al limite dell’overbooking e deserta al limite del sopportabile – che incontriamo la forza dirompente dell’enologa di Montefili, Serena Gusmeri. È con lei che ci lasciamo condurre nel mondo di questa azienda, scoprendo un approccio “moderno” a problemi vecchi, attuali e probabilmente anche futuri.