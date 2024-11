Gaeta.it - Incendio a Sesto San Giovanni: i vigili del fuoco intervengono in un locale interrato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unè scoppiato nella mattinata di oggi aSan, coinvolgendo unche era chiuso da tempo. Le squadre deideldi Milano sono giunte sul posto poco dopo le 9:30, affrontando le fiamme e il denso fumo che si è prodotto. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i residenti e i soccorritori stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e controllare le condizioni degli abitanti.L’intervento deidelL’allerta è scattata questa mattina, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi in unnel comune diSan. Idel, prontamente mobilitati, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e controllo. Pur essendo riusciti a circoscrivere il rogo rapidamente, la coltre di fumo ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza degli occupanti dello stabile.