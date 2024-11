Ilgiorno.it - Incanto a quattro mani. Viaggio fiabesco per due pianoforti a lume di candela

Unmusicale profondo e coinvolgente, un’esperienza che mescola tradizione esonoro, in un’atmosfera magica e suggestiva, con brani che richiamano mondi fiabeschi e ricchi di emozioni. Un concerto per due, adi, tra le note di Tchaikovsky, Saint-Saëns e del compositore contemporaneo francese Darius Milhaud. È lo spettacolo musicale dal titolo “L’diper due“, che si terrà sabato alle 21 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno con protagoniste Irene Veneziano (nella foto) ed Eliana Grasso. La serata si aprirà con l’esecuzione per doppio pianoforte delle suite di Tchaikovsky tratte da “La bella addormentata“ e “Lo Schiaccianoci“. Si continuerà poi con la “Danse Macabre“ di Saint-Saëns, un breve poema sinfonico ricco di pathos e di suggestioni.