Ilrestodelcarlino.it - Il crollo del turismo . Male località di mare. Cali in doppia cifra per arrivi e presenze

Qualcosa non torna sui dati relativi al movimento turistico della passata stagione. Certo, va subito detto che sono provvisori, che hanno bisogno di essere validati e che, quindi, qualche correzione sarà sicuramente apportata. La cosa strana è che il presidente della regione, Francesco Acquaroli, di recente ha annunciato in grande spolvero, che nelle Marche si è registrato un più 2,6% neglied un più 2,97 nelle, mentre, stando ai dati provvisori ovunque emerge il segno meno. Ricordiamo che glicorrispondono al numero di clienti, residenti e non residenti, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o extra-alberghieri) nel periodo considerato. Le, invece, corrispondono al numero delle notti trascorse dai clienti, residenti e non residenti, negli esercizi ricettivi.