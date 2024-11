Panorama.it - Il braccio armato della legge

La lettura dei giornali è sempre utile, soprattutto di quelli degli anni passati. Infatti, a sfogliare le pagine dei quotidiani vi si trovano chicche insperate, in grado di sorprendere anche chi, come me, ha una buona me-moria. La scoperta in questo caso riguarda il mutato atteggiamento nei confrontimagistratura da partestampa progressista.Da quando è scoppiato il caso del trasferimento dei migranti, la sinistra a testate unificate sostiene che i giudici non possono fare altro che applicare la sentenzaCorte di giustizia europea, disapplicando laitaliana. lo pensavo che i tribunali in realtà dovessero soltanto attenersi alle norme votate dal Parlamento, perché nella logicaseparazione dei poteri tocca alle Camere legiferare, non certo alle toghe attraverso le sentenze.