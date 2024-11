Liberoquotidiano.it - "I giudici fanno politica. Se qualcuno stupra, chi ne risponde?": migranti, Salvini in trincea a Otto e Mezzo

Nella tana del lupo: Matteoin studio da Lilli Gruber a, la puntata è quella di mercoledì 13 novembre. Il vicepremier e leader della Lega ribatte colpo su colpo, porta avanti le sue campagne. In primis quella contro le toghe rosse, scatenate tra i casi Open Arms e i centri in Albania. "Alcuniin tribunale", taglia corto. Dunque, ricordando i recenti stop ai rimpatri veloci, ha domandato: "L'Egitto è sicuro per i turisti e per un clandestino no?". E ancora, sul tema-immigrazione: "Perché con la stessa normativa vigente, in Grecia possono espellere ie qui no?", ha rincarato la dose il ministro delle Infrastrutture. "Se domani uno di questio accoltella, chi ne?", ha chiesto allo studio. Poi una battuta sulla cravatta rossa indossata in onore di Donald Trump dopo la vittoria del tycoon nelle elezioni Usa.