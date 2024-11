Puntomagazine.it - I Biscotti Noci e Cioccolato: Un dolce abbinamento di tradizione e gusto

Lasciati travolgere daialle, perfetti da consumare in compagnia di amici e parenti in una fredda giornata autunnaleIrappresentano un’irresistibile combinazione di sapori che conquista il palato di molti. Perfetti per una merenda, undopo pasto o semplicemente per accompagnare una tazza di tè o caffè, questiuniscono la croccantezza delleallazza del, creando un connubio di consistenze e aromi che non lascia indifferenti.La base per questi deliziosiè piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti. Ecco una ricetta facile da seguire:Ingredienti:200 g di farina 00100 g di burro ammorbidito100 g di zucchero1 uovo50 g ditritate o a pezzi50 g difondente (a pezzi o gocce)1 cucchiaino di lievito in polvereUn pizzico di saleVaniglina o essenza di vaniglia (opzionale)Procedimento:Preparazione dell’impasto:In una ciotola, sbatti il burro ammorbidito con lo zucchero fino ad ottenere un composto cremoso.