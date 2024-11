Gaeta.it - Hm Travel inaugura la nuova sede a Melito di Napoli con un evento multiculturale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’agenzia campana Hmha recentemente aperto unaall’avanguardia adi, in via Roma 557. Questo step segna non solo l’espansione dell’agenzia, ma anche un impegno a fornire ai suoi clienti esperienze di viaggio sempre più personalizzate e innovative. Durante l’zione, Hmha presentato unche ha messo in mostra le diverse culture del mondo, coinvolgendo ospiti di spicco del settore e creando un’atmosfera festosa e conviviale. La serata si è trasformata in un vero e proprio viaggio multisensoriale, testimoniando il motto dell’agenzia: ogni viaggio è un’emozione da vivere appieno.L’apertura delladi HmLadi Hmnon è solo un cambiamento di location, ma rappresenta unaera per l’agenzia, che si propone di elevare gli standard delle esperienze turistiche offerte.