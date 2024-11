Superguidatv.it - Grande Fratello 2024: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 12 novembre | Video Mediaset

ondel 1212a puntataDurante la dodicesima puntata delspazio anche al momento delleon. Prima di scoprire il voto dei concorrenti, Alfonso Signorini ha comunicato i nomi dei coinquilini immuni. Questanella casa i più votati sono Giglio e Javier, mentre le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi salvano Clayton.Al via leon palesi del primo gruppo:Luca vota Federica: «paghi lo scotto, so che sei fortissima e ci sarà modo di fare pace»;Jessica nomina Federica: «è forte, so che non ti succederà nulla»;Federica vota Jessica: «passiamo poco tempo insieme in casa»;Non è la Rai votano Federica: «è un gioco, ma questaon non è per te come persona»;Lorenzo nomina Luca: «non crede alla mia storia d’amore»;Yulia fa il nome di Amanda;Amanda vota Federica: «mi dispiace tanto, rispetto soltanto il fattore tempo»;Helena nomina Lorenzo: «non solo perchè si crede Dio, ma voglio invitarlo a dare più valore al mio sentimento vero»;Tommy vota Federica: «sono stato fuori una»;Spazio poi alleon segrete nel confessionale del:Javier nomina Lorenzo;Mariavittoria vota Lorenzo;Giglio fa il nome di Federica;Clayton nomina Amanda;Shaila vota Luca;I concorrentidelnella puntata di martedì 12I concorrenti più votati tra leon palesi e segretepuntata di martedì 12sono: Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Federica Petagna e Luca Calvani? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato guadagnerà l’immunità.