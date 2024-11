Gaeta.it - Giada Cerpolloni: la pesarese che conquista l’argento agli Adaptive Crossfit Games

Facebook WhatsAppTwitter La storia di, atleta originaria di Pesaro, rappresenta un esempio di resilienza e determinazione. Affetta da sclerosi multipla,ha dimostrato che i limiti sono superabili,ndo una meda d’argentonegli Stati Uniti. Questo risultato ha sollevato un forte senso di orgoglio nella sua città, che ha voluto riconoscere il suo impegno e la sua passione per lo sport.il riconoscimento della città di pesaroIl sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, insieme all’assessora allo sport Mila Della Dora, ha accoltoper consegnarle un attestato di merito in segno di apprezzamento per il suo straordinario traguardo. Durante la cerimonia, sono stati sottolineati i valori di forza e determinazione cheincarna.