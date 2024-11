Sport.quotidiano.net - Eurolega, doppio ko per Olimpia Milano e Virtus Bologna

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 12 novembre 2024 – È stato un ottavo turno di– il primo dei due in programma in questa settimana – amaro per le squadre italiane: sia EA7 Emporio ArmanicheSegafredo, infatti, hanno rimediato una sconfitta. L’di Ettore Messina, che era reduce dal successo interno contro il Real Madrid, ha fatto un deciso passo indietro perdendo 105-101 dopo un tempo supplementare sul campo del fanalino di coda Alba Berlino. Un successo su cui c’è la doppia firma degli italiani in forza alla compagine tedesca: Gabriele Procida e Matteo Spagnolo hanno infatti messo assieme un bottino complessivo di 50 punti (29 il classe 2002 ex Fortitudo e 21 il 2003 ex Trento e Cremona) con un notevole e decisivo 100% in lunetta. A dar loro man forte ci ha poi pensato un Trevion Williams da 23 punti complessivi.