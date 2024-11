Metropolitanmagazine.it - Ethan James Green sarà il fotografo del Calendario Pirelli 2025: tra i protagonisti Hunter Schafer, Elodie e un inaspettato Vincent Cassel

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Anche quest’anno, come ogni anno, arriva il. Il titolo di quest’anno è “Refresh and reveal”, e porterà (nuovamente) il nudo in copertina. Ma cosa vuol dire? Le celeb protagoniste infatti poseranno anche senza veli, per valorizzare e celebrare il corpo in ogni sua forma. Non mancano nomi di personalità internazionali, ma anche talenti italiani come l’iconica. Il The Cal di quest’anno è stato scattato al Natural History Museum di Londra, tra maggio e giugno.Ilracconta l’evoluzione del concetto di bellezzaIl, un volto notissimo di moda, ha commentato in maniera molto positiva il tema di quest’anno.ha detto che “Il nostro generale concetto di bellezza si è ampliato moltissimo rispetto al passato. E non solo: sono stato entusiasta di esplorare la bellezza oggi e di poterla proporre in un contesto come questo, che la celebra da sempre.