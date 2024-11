Ilrestodelcarlino.it - "È stato un onore, ripagati i sacrifici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Becchiamo" Alessio Ghergo in quel brevissimo lasso di tempo che intercorre tra l’ultima campanella quotidiana della scuola e l’inizio della seduta di allenamento al "Tubaldi". Meno male, per il 18enne centrocampista che lo stadio è davvero ad un tiro di schioppo dall’Itis Mattei, dove frequenta l’ultimo anno, giusto per avere la possibilità, quando va bene, di sgranocchiare almeno un panino al volo. Domenica, per lui, l’esordio in prima squadra ed immagino sarà stata un’emozione speciale per un recanatese doc: "Calcisticamente sono nato e cresciuto con la squadra giallorossa nella quale gioco da 12 anni e posso dire di conoscere bene l’ambiente – dice Ghergo –. Per me è ungrande aver raggiunto questo primo obiettivo, senza avere spinte da nessuno, senza procuratori, magari con un pizzico di fortuna ma anche, penso, per qualche merito".