Panorama.it - Continua la sinfonia tra moda e musica

L’abito non fa il monaco, e su questo non c’è dubbio, ma recita indubbiamente una parte molto importante. L’abbigliamento infatti è il biglietto da visita di ciascuno, una parte rilevante della propria persona che ognuno può decidere di gestire a modo suo.Consapevoli o meno, ogni scelta che si prende dinanzi l’armadio è una scelta, anche quando si arraffano velocemente i primi indumenti che capitano. Ciascun capo ha il potere di rappresentare qualsivoglia messaggio, lasciando campo libero alla personalità che può esprimersi attraverso magliette variopinte e pantaloni vintage. Concetto molto caro ai cantanti, che sempre più spesso utilizzano l’abbigliamento come mezzo per mandare messaggi e dichiarazioni sociali.Personalità, concetti e canzoni riescono a trovare nell’abbigliamento un tramite quasi spontaneo, che rafforza il messaggio ed esalta il carisma dell’artista, uno spettacolo che abbiamo spesso visto sul palco di Sanremo e ultimamente nelle tournée degli interpreti.