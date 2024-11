Liberoquotidiano.it - "Attenti a cosa fanno in vostra assenza". L'oroscopo di Branko: il segno che stanno fregando

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Le stelle di": l'di oggi, mercoledì 13 novembre. ARIETE Giorni pieni di luce! Luna nel vostrovi segue tutta la settimana, avrete l'ispirazione giusta e le occasioni propizie per realizzare un vostro ambizioso sogno. Questa ossuta Venere in Capricorno non è romantica ma è anche lei una presenza valida per l'inseguimento del successo professionale e in affari. Mercurio vi rende più vivaci anche in famiglia. Va precisato che il caos per voi è stimolante, anche in amore. TORO Di tutti gli influssi diretti al Toro, e quindi allavita, la più importante sarà la Luna che entra neldomani e diventa Luna piena il 15. Questa fase lunare porta al massimo tutte le influenze astrali fin qui presenti nel cielo d'autunno. Il primo pensiero nostro è per le persone sole e le occasioni che presenta Venere per fare incontri emozionanti.