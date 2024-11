Superguidatv.it - Amici 24: Diego Lazzari litiga con Zerbi e minaccia di andarsene | Video Witty Tv

Leggi su Superguidatv.it

Ancora colpa delle classifiche. Ad24con Rudyche gli chiede di smetterla con il “buonismo”. Il ragazzo non ci sta. Non gli piacciono le classifiche. Non fa musica per scopi commerciali e non vuole snaturarsi per il talent. Il confronto si accende.annuncia pertanto che sta anche meditando di sostituirlo perché nei casting ha visto qualcuno di interessante e tra i suoi allievi è quello che è più in basso nelle classifiche.Il discorso fa infuriarechedi abbandonare la scuola di24. La produzione arriva, pertanto, a fargli recapitare in casetta anche i documenti da firmare permentre tutti i compagni cercano di parlargli e di farlo ragionare.sottolinea più volte che sia la produzione a volerlo mandare via e così arrivano le dovute spiegazioni.