A Madrid vogliono intitolare Valdebebas a Florentino Perez lui frena | Non sono pronto psicologicamente

As rende noto di un cambio nel Realdall’enorme valore simbolico che coinvolge.“Il 24 novembre si svolgeranno le Assemblee generali e straordinarie del Real, l’organo che prende le grandi decisioni all’interno del club bianconero, in cui i membri rappresentativi approvano o meno misure come il debito per l’enorme ristrutturazione del stadio o la nomina dei presidenti onorari. Anche questioni relative al cambio di nome, come quella discussa l’anno scorso, quando più di mille rappresentanti presentarono un documento e registrarono una petizione per rinominare la cittadella sportiva del Realcon il nome diPérez“.La risposta diTuttavia, già allora, nonostante l’onorevole proposta, mostrò qualche reticenza. Infatti fece una richiesta all’assemblea:«Vi chiedo solo di mettere il mio nome quando lo dirò io, perché nonancoraa vedere il mio nome sulla porta della cittadella dello sport .