Ilgiorno.it - Università Milano-Bicocca, inaugurata la nuova Piazza della Scienza: uno spazio tra innovazione e sostenibilità

, 12 novembre 2024 – Novità per l’di. L’Ateneo ha inaugurato l'Anno Accademico 2024-2025 con l'aperturarinnovata. Si tratta di un’area ricca di biodiversità funzionale, con spazi verdi per ridurre le isole di calore e aumentare la capacità di catturare gli inquinanti atmosferici, ma anche per attrarre insetti impollinatori grazie a fiori con tempi di fioritura diversificati. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenzarettrice Giovanna Iannantuoni, del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e dell’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di, Giancarlo Tancredi. Poi, la cerimonia ufficiale si è spostata nell’Aula Magna dell’Ateno dove, tra gli altri, erano presenti Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sindaco diGiuseppe Sala e l’urbanista Carlos Moreno che ha tenuto una lectio magistralis.