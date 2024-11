Romadailynews.it - Umbria: Rivoluzione fra Madre terra, scienza e politica

Ieri pomeriggio a Perugia s’è tenuto un affollato Convegno Scientifico di Agroecologia e Diritto per liberare l’Italia dagli OGM e dai pesticidi. Organizzato da Agernova del professor Giuseppe Altieri in collaborazione con Webienar.Nell’intervento trasmesso e letto al Convegno, il professore Miguel A. Altieri ( nella foto) – Università della California – ma di origine partenopea come Giuseppe – ha ribadito il concetto e la sua convinzione che dall’Verde può partire la “Agroecologica”. Anche come modello regionale e nazionale di sviluppo rurale.Al professor Giuseppe Altieri abbiamo chiesto: Unadall’, ma come realizzarla?R – “Dopo 80 anni di uso ed abuso della chimica in agricoltura è necessario un immediato programma Agroecologico di Sviluppo rurale regionale e nazionale.