Trappola per topi con Ettore Bassi al Quirino il celebre giallo di Agatha Christie

perdiva in scena a Teatrodi Roma cone la regia di Giorgio Gallione: nel cast anche Claudia Campagnola e Dario Merliniper, il grande classico di, va in scena a Teatrodi Roma dal 19 novembre a 1º dicembre 2024 con la regia di Giorgio Gallione. Nel cast, Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Matteo Palazzo e Raffaella Anzalone.per– Le parole del registaIl 25 novembre 1952 all’Ambassadors Theatre di Londra andava in scena per la prima volta “per” di. Da allora, per 70 anni ininterrottamente, il sipario si è alzato su questa commedia “gialla” senza tempo e di straordinaria efficacia scenica. Ed ora tocca a noi.