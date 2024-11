Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 12 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’12, ci aspetta una ricca giornata dicon l’Italia protagonista su più fronti. Proseguono le ATP Finals di Torino, con il menù odierno che prevede lo svolgimento della seconda tornata di incontri del gruppo Nastase per quanto riguarda il torneo di singolare. Torna in campo dunque Jannik Sinner, di scena in serata contro Taylor Fritz.Si tratta di uno scontro diretto cruciale per il primo posto nel girone, con l’azzurro che in caso di vittoria ipotecherebbe la qualificazione per le semifinali dopo essersi imposto domenica scorsa nel match d’esordio con Alex De Minaur. Tanta carne al fuoco anche per le coppe europee deglidi squadra, con diverse squadre azzurre coinvolte.Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseImpegno esterno nella Champions League di volley femminile per Conegliano e Milano, rispettivamente contro Maritsa Plovdiv ed il Calcit Kamnik.