Sondaggio Mentana | Fratelli d’Italia sfiora il 30% cala ancora il Pd

L’ultimorealizzato lunedì 11 novembre da Swg per il Tg di La7 di Enricofa sorridere e non poco. Il partito della premier Giorgia Meloni cresce, nonostante sia al governo, portandosi vicino al 30% dei consensi. Male invece le principali opposizioni, rappresentate da Pd e M5S che perdono terreno.Leggi anche: Sondaggi Politici: Forza Italia e Lega in crescita a scapito di FdI: tutti i numeriSecondo ilSwg, il partito di Giorgia Meloni cresce dello 0,4 in una settimana, arrivando così a toccare quota 29,8% dei consensi. Il Partito democratico di Elly Schlein, al contrario, è dato al 22,1%, in calo dello 0,2 rispetto a sette giorni fa. Perde lo 0,3% anche il M5S di Giuseppe Conte che ora si attesta all’11,3%.Tra le altre forze politiche, resta stabile Forza Italia di Antonio Tajani all’8,9.