Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, crescono FdI e le forze di governo: il partito di Meloni si riavvicina al 30%. Calano le opposizioni (tranne Alleanza Verdi e Sinistra)

i partiti di, in particolare Fratelli d’Italia, mentre cala l’opposizione ad eccezione di. È quanto emerge dalo settimanale di Swg per il Tg La7, realizzato tra il 6 e l’11 novembre. Ildi Giorgiaguadagna lo 0,4% rispetto alla settimana precedente e torna a sfiorare la soglia del 30%, arrivando al 29,8. Guadagna un decimale anche la Lega, dall’8,8 all’8,9, perfettamente appaiata a Forza Italia che resta stabile. Pure Noi moderati, la gamba centrista della maggioranza, guadagna un +0,1% e sale all’1,2.Nel centroinvecesia il Pd che il Movimento 5 stelle: i dem perdono lo 0,2% e scendono al 22,1%, i pentastellati – in pieno processo costituente – lasciano per strada un altro 0,3% e crollano all’11,3%, complice lo scontro aperto (e mediatico) tra il fondatore Beppe Grillo e il presidente Giuseppe Conte.