Sinner doma un esuberante Fritz e avvicina le semifinali alle ATP Finals di Torino

Jannikvince anche il secondo match del Gruppo Ilie Nastase del torneo di singolare delle Nitto ATP2024 di tennis, in corso a, e si porta ad un solo set dal passaggio in semifinale: a cedere all’azzurro, questa sera, è lo statunitense Taylor, il quale capitola con un duplice 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco, subendo il break decisivo in entrambi i casi nel decimo game. Per l’azzurro l’ultima sfida del raggruppamento sarà contro il russo Daniil Medvedev, e, come detto, aservirà un set per passare il turno.Nel primo set i servizi controllano il match, anche sesi fa trascinare ai vantaggi nel secondo game enel quinto. Il primo sussulto arriva nel settimo gioco, quando l’azzurro, costretto ancora ai vantaggi, deve annullare un break point prima di andare sul 4-3.