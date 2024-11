Quotidiano.net - Satispay raccoglie altri 60 milioni: l'unicorno diventerà piattaforma di investimenti?

Roma, 12 novembre 2024 – Ha concluso un nuovo aumento di capitale del valore di 60di euro, portando la raccolta complessiva di finanziamenti a oltre mezzo miliardo di euro: tutto questo a soli due anni dal raggiungimento dello status di ‘’ che – è bene ricordarlo – contraddistingue le imprese innovative, non quotate in borsa, con una valutazione di mercato superiore a un miliardo di dollari. È irresistibile l’ascesa di, l’innovativo network di pagamento entrato ormai stabilmente nella quotidianità degli italiani. Di recente, l’applicazione ha infatti stracciato il record dei 5di utenti e 380.000 esercizi commerciali raggiunti. I dettagli e le finalità dell’operazione L’operazione, sostenuta dai tre principali investitori – le società di venture capital Addition, Greyhound e Lightrock – riflette la forte alleanza dicon gli stessi che, sulla base dei progressi registrati in questi due anni, hanno visto l’opportunità di accelerare in modo più che esponenziale la crescita della società.