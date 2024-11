Gaeta.it - San Giorgio a Cremano: Firmato il Patto Educativo di Comunità per i Giovani del Territorio

Facebook WhatsAppTwitter A Sansi sta mettendo in atto una strategia concreta per affrontare le sfide educative e sociali che coinvolgono i. Recentemente, il Municipio ha ospitato un evento significativo, durante il quale il sindacoZinno, insieme al prefetto Michele di Bari e ai parroci locali, haildi. Questo accordo coinvolge numerosi attori sociali, tra cui associazioni del Terzo Settore, Istituti Comprensivi, scuole superiori, Asl Na 3 Sud, Bimed e Fondazione IDIS-Città della Scienza. L’obiettivo principale è quello di garantire un ambiente sicuro e coeso per i ragazzi del.Una rete di sostegno per iIldisi distingue per la sua complessità e la capacità di unire diverse realtà operative.