Laprimapagina.it - San Benedetto Po. Giorgia Coraini scende dal bus e viene travolta e uccisa da un’auto

Tragedia a SanPo nel Mantovano dove in un incidente stradale è morta, studentessa di 15 anni. Attorno alle 14.15è scesa dall’autobus di ritorno dalla scuola e ha attraversato la strada, proprio mentre sopraggiungeva, che l’ha investita in pieno sbalzandola in un terreno adiacente. Il volo di 20 metri non ha lasciato scampo a. L’incidente mortale è avvenuto lungo l’ex strada statale 496, all’altezza della frazione di Villa Garibaldi, dove la ragazza abitava.Le condizioni disono apparse gravissime. I soccorritori hanno sentito un flebile battito e hanno ripreso le manovre di rianimazione.è stata elitrasportata a Parma in stato di incoscienza, con una flebile attività cardiaca. Ma è deceduta durante il trasferimento verso Parma.