Lanazione.it - Prato: vaccinazione antinfluenzale e disagi, “Rifornimenti incerti”

, 12 novembre 2024 – La campagna vaccinale contro l’influenza va avanti a singhiozzo. A segnalaree difficoltà nel reperimento delle dosi per le vaccinazioni antinfluenzali sono diversi medici di famiglia: questi ultimi oltre ad essere alle prese con un sistema di emissione delle ricette elettroniche spesso ingolfato, adesso si trovano a dover spiegare anche ai pazienti di dover attendere qualche giorno in più a data da destinarsi per ricevere la dose contro il male di stagione. “In particolare – sostengono alcuni dei professionisti – non riusciamo a sapere quando è possibile avere le dosi per quei pazienti under 60 che hanno fragilità e necessitano di essere comunque immunizzati”. “La campagna vaccinale è ancora in corso è c’è tempo fino alla fine del mese di dicembre per vaccinarsi – fanno sapere dall’Asl Toscana centro, interpellati proprio sui ritardi lamentati dai medici di medicina generale –.