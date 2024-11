Donnaup.it - Pasta frolla alle castagne: perfetta per le crostate autunnali

Laè una base perdavvero strepitosa e molto semplice da realizzare.Non necessita neppure di riposare in frigorifero per rassodarsi, ma possiamo stenderla subito per preparare il dolce che preferiamo, tra torta o biscotti.Tra l’altro non contiene neppure un grammo di glutine, è quindiper tutti, anche per i celiaci.Dal bel color ambrato, dovuto proprio alla presenza della sola farina di, è friabilissima e molto appagante. Una volta pronta, possiamo farcirla come preferiamo con marmellate di stagione, crema di nocciole, ganache al cioccolato e quant’altro la nostra fantasia o creatività ci suggerisce.Cuoce in pochissimo tempo, mezz’ora appena per la crostata, un quarto d’ora per i biscotti, se preferiamo ricavare dei frollini.