Spettacolo.periodicodaily.com - Nuovo Singolo dei rovere: “chissenefrega” Disponibile dall’11 novembre

Leggi l'articolo completo su Spettacolo.periodicodaily.com

da oggi per Nigiri/Sony Music Italy “”, ildei, che si aggiunge alla tracklist digitale di “11 case”, ultimo album della band uscito l’11 ottobre per Nigiri/Sony Music Italy.Guarda il video di “”.Annuncio del” diOggi, iannunciano l’uscita del loro”, pubblicato sotto l’etichetta Nigiri/Sony Music Italy. Questo brano si aggiunge alla tracklist del loro ultimo album, “11 case”, rilasciato l’11 ottobre. Ascolta qui “”: https://sme.lnk.to/Guarda il video: https://youtu.be/AfgqAU6hO1kSignificato di “” dei” è una riflessione profonda, una conversazione interiore che si svolge di fronte a uno specchio, in cui si sceglie di lasciare andare il passato e accogliere il futuro.