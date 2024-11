Ilfattoquotidiano.it - Non c’è Gladiatore senza Russell Crowe, il sequel del cult di Ridley Scott delude

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non c’è. Si sapeva anche prima. Ora con l’arrivo in sala (14 novembre) delII ne abbiamo conferma. Un po’ come se girassero un RockySylvester Stallone (l’hanno fatto? E chi se n’è accorto?). Come se girassero un EqualizerDenzel Washington (e lo diciamo apposta). Se togli il magnetismo, il carisma, la fotta, anche un po’ grezza, di Massimo Decimo Meridio dentro al Colosseo, la tagliuzzi e ne ripartisci l’aura, la vibrazione viscerale su almeno due protagonisti (Lucio/Pedro Pascal – Acacius/Paul Mescal) onesti e pure industriosi, ma espressivamente piatti e quasi sovrapponibili, ecco che escono ragione, e poco sentimento, delnumero due.Per carità un film sicuramente guardabile, di fattura compatta e rapida, maquell’epica, quel pathos, quell’atmosfera leggendaria che ildel 2000 suscitò in mezzo pianeta permettendo adi firmare il suo vero ed ultimo successo commerciale e critico.