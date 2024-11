Lanazione.it - “Nel 2050 10 milioni di morti nel mondo per infezioni non trattabili”

Firenze 12 novembre 2024 – “L’antimicrobico resistenza è una delle sfide attuali più gravi per la salute a livello globale. Si riferisce alla capacità dei microrganismi, di sviluppare resistenza agli agenti antimicrobici, rendendo così lepiù difficili da trattare. Si stima che nelsaranno 10neldovuti allenon, superando anche leper cancro”. A dirlo è Fabrizio Gemmi Coordinatore dell’Osservatorio per la Qualità ed Equità, dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana, intervenuto ai lavori della 9° edizione del Forum Sistema Salute, manifestazione medico scientifica di rilievo nazionale organizzata da Koncept, in corso alla Leopolda di Firenze. “L’antimicrobico resistenza è aggravata dall’uso inappropriato e eccessivo di antibiotici in ambito medico, veterinario e agricolo, che favorisce la selezione di ceppi resistenti – spiega Fabrizio Gemmi-.