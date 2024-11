Quotidiano.net - Mosca vieta adozioni nei Paesi che consentono il cambio di sesso

La Duma ha approvato in seconda e terza lettura un disegno di legge chel'adozione di bambini dalla Russia versoin cui è consentita la riassegnazione del genere. Il disegno di legge è stato presentato da un gruppo di parlamentari guidati dal presidente della Camera bassa Vyacheslav Volodin a luglio. Lo riporta la Tass. In base alla nuova norma, il codice di famiglia deve essere integrato con clausole che stabiliscono che i genitori adottivi tra le altre cose non possono essere cittadini di uno Stato "in cui è consentito cambiaretramite intervento medico, incluso l'uso di farmaci volti a cambiare". Secondo il presidente della Duma, l'iniziativa ha l'obiettivo di proteggere i bambini da "potenziali pericoli". Ed ha aggiunto che ci sonoin cui non ci sono limiti di età per ildi genere, come Italia, Austria, Estonia, Germania, Islanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Slovenia e Svizzera.