Ilfattoquotidiano.it - Marco Baroni colto da un malore mentre era a pranzo con la sua famiglia: ecco le condizioni dell’allenatore della Lazio

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Lieveper l’allenatoreche, dopo la vittoria di Monza che ha permesso ai biancocelesti di conquistare il secondo postoclassificaSerie A, si era concesso un lunedì di relax insieme alla, ma ha dovuto fare i conti con un malessere che lo ha costretto a farsi trasportare in ospedale.Il 61enne toscano, fresco vincitore del premio riservato al migliore allenatore del mese del massimo campionato italiano, si trovava a Gubbio e si è sentito malepranzava in un noto ristorante del centro (Osteria Cernicchi a Piazza San Martino) in attesa dell’evento clouFestaCuccagna. Il tecnico dei capitolini, durante il, ha però avvertito delle forti fitte allo stomaco che hanno convinto i presenti a chiamare i soccorsi. Immediato l’intervento dell’ambulanza che lo ha così trasportato nel vicino ospedale di Branca dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.